Адвокат подтвердил предстоящее общение Януковича со следствием по видеосвязи
Бывший президент Украины Виктор Янукович 25 ноября даст свидетельские показания по делу о событиях на Майдане в режиме видеосвязи. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.
- Я рад сообщить, что допрос Виктора Федоровича Януковича в качестве свидетеля в деле «беркутовцев» наконец-то состоится в пятницу, 25 ноября 2016 года, в 13.00 (14:00 мск), — цитирует Сердюка РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНИАН.
Правозащитник выразил надежду, что Святошинский районный суд Киева сумеет наладить видеосвязь с Ростовским областным судом, где будет находиться Янукович.
Новые украинские власти пытаются возложить ответственность за гибель более 100 человек на бывшего главу государства Януковича и спецподразделение «Беркут».
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