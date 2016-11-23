Адвокат подтвердил предстоящее общение Януковича со следствием по видеосвязи

Бывший президент Украины Виктор Янукович 25 ноября даст свидетельские показания по делу о событиях на Майдане в режиме видеосвязи. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

- Я рад сообщить, что допрос Виктора Федоровича Януковича в качестве свидетеля в деле «беркутовцев» наконец-то состоится в пятницу, 25 ноября 2016 года, в 13.00 (14:00 мск), — цитирует Сердюка РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНИАН.

Правозащитник выразил надежду, что Святошинский районный суд Киева сумеет наладить видеосвязь с Ростовским областным судом, где будет находиться Янукович.

Новые украинские власти пытаются возложить ответственность за гибель более 100 человек на бывшего главу государства Януковича и спецподразделение «Беркут».