Адвокат назвал фальшивкой вердикт присяжных по делу Немцова

Адвокат одного из фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова Марк Каверзин заявил, что решение присяжных было сфальсифицировано.

По его словам, письменный вариант вердикта не соответствует тому, что говорила старшина присяжных. В частности, по его словам, старшиной не была подтверждена доказанность причастности к преступлению Анзора Гурбашева. Однако слова «да, доказано» позднее появились в тексте.

Юрист также обратил внимание на то, что запись ответа была сделана на отдельном листе, который не пронумерован, передает «Интерфакс».

Ранее присяжные признали виновными в убийстве Немцова всех пятерых подсудимых. При этом отметили, что никто из них не заслуживает снисхождения.

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