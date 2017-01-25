Адвокат лыжников Легкова и Белова дал FIS и МОК 10 дней на принятие решения

Представляющий интересы российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова адвокат Христоф Вишеманн возмущен решением комиссии Международной федерации лыжного спорта оставить в силе отстранение его подопечных от соревнований. По словам юриста, он потребовал от Международного олимпийского комитета и FIS в десятидневный срок предоставить доказательства вины Легкова и Белова, либо прекратить расследование.

- Мы попросили МОК предоставить доказательства какого-либо нарушения антидопинговых правил со стороны двух спортсменов во время Олимпийских игр в течение 10 дней или прекратить расследование. Пока не было предоставлено каких-либо доказательств. Большая часть доклада Макларена указывает на обстоятельства вне Олимпийских игр. МОК не будет нести ответственность за возможные нарушения антидопинговых правил на основе таких утверждений, – цитирует Вишеманна РИА «Новости» со ссылкой на Р-Спорт.

Юрист подчеркнул, что сторона защиты проделала огромную работу для доказательства невиновности российских лыжников, в то время как структуры, настаивающие на их наказании, не имеют ничего, кроме подозрений.

- Для полноты картины мы хотели бы отметить, что представители защиты и их помощники потратили около 100 часов на то, чтобы проанализировать и представить документы в FIS и МОК, тогда как FIS наложила временное отстранение на спортсменов всего лишь через два часа после того, как получила информацию о спортсменах из МОК, — заявил адвокат.

Ранее, 23 декабря Международная федерация лыжного спорта по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи — Легкова, Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

В докладе Макларена, в частности, утверждается, что на пробирках с допинг-пробами россиян, взятыми на Олимпиаде-2014 в Сочи, содержатся следы вскрытия.

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