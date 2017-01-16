Адвокат лыжников Легкова и Белова сообщил о массе ошибок в докладе Макларена

В докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена содержится масса ошибок, о чем сторона защиты поставила в известность Международную федерацию лыжного спорта. Такое заявление сделал адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн.

- Белов упоминается в качестве участника двух соревнований, в которых он на самом деле не участвовал. По поводу Легкова найдены десять ошибок в разных списках. Причины отстранять их недостаточны и незаконны, — рассказал адвокат RT.

27 декабря 2016 года стало известно об отстранении от соревнований олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова и еще пятерых российских лыжников.

Ранее адвокат Легкова Кристоф Вишеманн заявил, что его подопечный может быть оправдан из-за путаницы с кодами в докладе Макларена.

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Теги:
Места: Россия
События: спорт, допинг
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