Адвокат лыжников Легкова и Белова не исключил обращения в спортивные суды
В Международную федерацию лыжного спорта направлено письмо российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, которые требуют отменить их временную дисквалификацию до начала лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». Об этом сообщил журналистам адвокат российских лыжников Кристоф Вайсшеманн.
- Сегодня я направил письмо об отмене отстранения в FIS, чтобы Легков и Белов смогли принять участие в «Тур де Ски». Если требование не удовлетворят, может случиться так, что мы будем обращаться в спортивные суды, - цитирует Вайсшеманна ТАСС со ссылкой на норвежское издание NRK.
Ранее Легков на пресс-конференции продемонстрировал журналистам папку с результатами всех своих допинг-проб за последние шесть лет, подчеркнув, что 90 процентов своих анализов сдавал за границей, и ни разу у антидопинговых служб не возникало к нему никаких вопросов.
Как отмечалось ранее, Легков и Белов упомянуты в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена в связи с тем, что ампулы с их пробами, взятыми на Олимпиаде-2014 в Сочи, имеют следы вскрытия или попытки вскрытия.
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