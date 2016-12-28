Адвокат лыжников Легкова и Белова не исключил обращения в спортивные суды

В Международную федерацию лыжного спорта направлено письмо российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, которые требуют отменить их временную дисквалификацию до начала лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». Об этом сообщил журналистам адвокат российских лыжников Кристоф Вайсшеманн.

- Сегодня я направил письмо об отмене отстранения в FIS, чтобы Легков и Белов смогли принять участие в «Тур де Ски». Если требование не удовлетворят, может случиться так, что мы будем обращаться в спортивные суды, - цитирует Вайсшеманна ТАСС со ссылкой на норвежское издание NRK.

Ранее Легков на пресс-конференции продемонстрировал журналистам папку с результатами всех своих допинг-проб за последние шесть лет, подчеркнув, что 90 процентов своих анализов сдавал за границей, и ни разу у антидопинговых служб не возникало к нему никаких вопросов.

Как отмечалось ранее, Легков и Белов упомянуты в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена в связи с тем, что ампулы с их пробами, взятыми на Олимпиаде-2014 в Сочи, имеют следы вскрытия или попытки вскрытия.

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Теги:
Места: Россия
События: спорт, допинг
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