Адвокат Кучерена считает разоблачения Сноудена причиной победы Трампа на выборах

Серия разоблачительных материалов, обнародованных бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, оказала большое влияние на исход президентских выборов в США. Такое мнение высказал представляющий интересы Сноудена адвокат Анатолий Кучерена.

- Своим поступком Эдвард Сноуден хотел сказать всем, прежде всего своим соотечественникам, что американское правительство грубо нарушает права человека и ведет противозаконную деятельность. В результате у граждан США сложилось определенное мнение о действующей власти, что и отразилось на исходе президентских выборов, - цитирует Кучерену «Интерфакс».

По словам правозащитника, демократы проиграли, потому что вели агрессивную политику по всему миру.

- Граждане США увидели, что администрация Обамы говорит одно, а делает другое. Он обещал закрыть тюрьму Гуантанамо, но она по-прежнему живет и процветает. Американские военнослужащие активно участвуют в боевых действиях за пределами страны. И это, естественно, тоже не нравится значительной части населения США, - подчеркнул Кучерена.

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