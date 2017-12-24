Адвокат Екатерина Гордон назвала предвыборную программу Ксении Собчак «плагиатом»
Российская телеведущая, адвокат Екатерина Гордон, которая намерена участвовать в выборах президента России, назвала программу Ксении Собчак «плагиатом» и сравнила со «списыванием из чужой тетрадки».
В социальной сети Facebook она написала: «То, что делает Ксения Собчак похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения».
Гордон подчеркнула, что основной идеей своей программы Собчак делает предложение об отказе от президентской республики в пользу парламентской. Такая мысль уже была высказана адвокатом 21 ноября. Также Гордон обвинила Собчак в уничтожении оппозиционера Алексея Навального, передает телеканал «Дождь».
23 декабря Ксения Собчак представила предвыборную программу «123 трудных шага».
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