Адольф Навальный не является детищем Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не занимаются изготовлением видеороликов об Алексее Навальном с целью его дискредитации.

Также Дмитрий Песков отказался комментировать появившийся в интернете видеоролик, в котором оппозиционный политик Алексей Навальный сравнивается с Адольфом Гитлером.

Он подчеркнул, что Администрация президента такими делами не занимается. При этом Песков не исключил, что производством видео могут заниматься и в окружении самого оппозиционного политика с целью его рекламы, отмечает РБК.

19 апреля, на канале YouТube появился подходящий под описание видеоролик, в нем Навальный сравнивается с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Видеоролик распространялся через рекламу и на сайтах с сериалами.

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