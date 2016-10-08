«Адмирал» победил «Спартак» в матче КХЛ

«Адмирал» из Владивостока обыграл московский «Спартак» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев шайбы забросили Ткачев, Бартулис, Фисенко, дважды Ткачев и Райт.

У москвичей отличились Гилрой, Радил и Плотников.

«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд.

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