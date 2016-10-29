«Адмирал» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ
«Адмирал» во Владивостоке сумел обыграть китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу российской команды.
У хозяев отличились Михаил Фисенко, Дмитрий Саюстов и Виктор Александров. У гостей единственную шайбу забросил Янне Яласваара.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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