Адмирал назвал политиков виновными в гибели «Курска»

Высокопоставленные политики виновны в причинах, которые привели к гибели подлодки «Курск». Об этом заявил экс-командующий дивизией подводных лодок Северного флота, контр-адмирал Всеволод Хмыров.

В интервью НСН он согласился с высказыванием президента России Владимира Путина о неудовлетворительном состоянии флота в конце 1990-х-начале 2000-х годах.

«Путин правильно сделал политическое заключение, что общее состояние флота в то время не соответствовало безопасному выполнению сложных задач. Причиной тому был пятилетний перерыв в выполнении боевых служб Северным флотом, отсутствие финансирования», - отметил адмирал.

Он добавил, что к трагедии привел целый комплекс факторов. Часть из них связана с самой подлодкой, ее техническим состоянием и несвоевременными действиями подводников.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. На его борту находились 118 человек. Все они погибли.

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