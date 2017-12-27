«Адмирал Макаров» включен в состав ВМФ России

Фрегат «Адмирал Макаров» включен в состав военно-морского флота России в соответствии с приказом Главкома адмирала Владимира Королева.

Церемония подъема Андреевского флага на фрегате состоялась на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». На ней присутствовали начальник Управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников, командующий Балтфлотом вице-адмирал Александр Носатов, гендиректор Северного проектно-конструкторского бюро Андрей Дьячков и представители руководства Объединенной судостроительной корпорации, передает НСН.

«Адмирал Макаров» является третьим кораблем так называемой «адмиральской» серии, построенным «Янтарем» по заказу Минобороны России. Два других корабля - «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» ранее были включены в состав Черноморского флота и даже успели поучаствовать в боевых действиях в Сирии.

Накануне стало известно, что «Янтарь» приостановил строительство второй тройки фрегатов данной серии из-за отсутствия двигательных установок российского производства.