«Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» в январе завершат поход в Средиземное море

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в январе завершат дальний поход в Средиземное море и возьмут курс на Североморск, где располагается главная база Северного флота России.

По данным источника «Интерфакса», в январе «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» завершат дальний поход и пойдут к родным берегам.

15 ноября прошлого года в военной операции на территории Сирии было впервые задействовано авиакрыло «Адмирала Кузнецова».