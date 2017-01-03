«Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» в январе завершат поход в Средиземное море
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в январе завершат дальний поход в Средиземное море и возьмут курс на Североморск, где располагается главная база Северного флота России.
По данным источника «Интерфакса», в январе «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» завершат дальний поход и пойдут к родным берегам.
15 ноября прошлого года в военной операции на территории Сирии было впервые задействовано авиакрыло «Адмирала Кузнецова».
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