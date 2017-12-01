«Адмирал Кузнецов» отправился в док
Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» готовится к ремонту.
Авианосец уже находится на судоремонтном предприятии, поэтому ни в каких дальних походах в ближайшее время участия принимать не будет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на командующего Северным флотом Николая Евменова. Он добавил, что мероприятия по ремонту корабля были запланированы заранее.
В нынешнем году «Адмирал Кузнецов» принял участие в боевой операции в Сирии. Самолеты палубной авиации совершили свыше 400 боевых вылетов, уничтожив тысячи наземных целей террористов, отмечает «ТВ Центр».
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