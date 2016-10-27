«Адмирал Кузнецов» не нуждается в дозаправке во время дальнего похода

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не нуждается в посещении портов для дозаправки топливом или пополнения запасов. Такое мнение экспертов обнародовал ТАСС.

26 октября в МИД Испании сообщили, что Мадрид по просьбе Москвы разрешил заход трех российских кораблей в порт Сеуты в период с 28 октября по 2 ноября, однако российская сторона отозвала свой запрос.

Позже в российском военном ведомстве сообщили, что не запрашивали разрешения на посещение Сеуты "Адмиралом Кузнецовым", а только рассматривали возможность "делового захода отдельных кораблей или судна обеспечения".

Корабельная группа Северного флота отправилась в поход в северо-восточную часть Атлантики и Средиземное море 15 октября. В состав группы вошли корабли "Адмирал Кузнецов", "Петр Великий", "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков".