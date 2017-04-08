«Адмирал Григорович» вернулся в Средиземное море
Корабль Черноморского флота «Адмирал Григорович» возвратился в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море после проведенных в Новороссийске российско-турецких учений. Об этом сообщил руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
Он заявил: «Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» под командованием капитана третьего ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море».
С 3 по 5 апреля корабль принимал участие в двусторонних военно-морских учениях вместе с Турцией, пишет РИА Новости.
Накануне СМИ сообщали о том, что фрегат направляется к месту дислокации двух эсминцев ВМС США, откуда был нанесен ракетный удар по Сирии.
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