«Адмирал Григорович» вернулся в Средиземное море

Корабль Черноморского флота «Адмирал Григорович» возвратился в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море после проведенных в Новороссийске российско-турецких учений. Об этом сообщил руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Он заявил: «Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» под командованием капитана третьего ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море».

С 3 по 5 апреля корабль принимал участие в двусторонних военно-морских учениях вместе с Турцией, пишет РИА Новости.

Накануне СМИ сообщали о том, что фрегат направляется к месту дислокации двух эсминцев ВМС США, откуда был нанесен ракетный удар по Сирии.