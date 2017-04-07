«Адмирал Григорович» может двигаться в направлении эсминцев ВМС США

Вошедший сегодня в Средиземное море фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Григорович» направляется в район нахождения двух эсминцев ВМС США, с которых был нанесен ракетный удар по Сирии.

По данным телеканала Fox News, ранее один из эсминцев США начал передислокацию, чтобы пополнить арсенал. Однако конечный пункт назначения этого эсминца не раскрывается.

Ранее СМИ сообщили, что фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», направляется к оперативному соединению ВМФ РФ в Средиземном море после участия в совместных учениях с кораблями ВМС Турции, которые состоялись 29 марта.

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетами «Томагавк» удар по военному аэродрому «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. Всего было выпущено 59 крылатых ракет, однако до цели долетели менее половины, сообщает «Интерфакс».