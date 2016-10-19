Администрацию президента РФ ждут реформы и реорганизация

В Администрации президента России возможны кадровые перестановки, появление нового штатного расписания и слияние некоторых управлений. В Кремле активно обсуждают все возможные нововведения.

Так, изменения, связанные с преобразованием внутренней политики деятельности Администрации, начнутся с кадровых перестановок. К концу этого года сотрудников выведут за штат. К этому времени появится новое штатное расписание.

Следующим этапом должна стать реорганизация внутренней схемы ведомства. После этого сотрудники будут снова приняты в штат. Реформирование структуры ведется под руководством главы управления госслужбы и кадров Антона Федорова.

Ранее в самом ведомстве уже говорили о возможности слияния сразу нескольких управлений в Администрации президента. Возможно также реформирование политического блока ведомства под руководством его главы Антона Вайно, которого Путин назначил на должность 12 августа.

В самом же ведомстве президента считают, что пока рано говорить о реформах, сообщает РИА Новости.

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