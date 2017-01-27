Администрация Трампа трижды ошиблась в написании имени британского премьера Мэй

Новая администрация Белого дома трижды ошиблась в написании имени британского премьер-министра Терезы Мэй. Вместо Theresa в официальных документах перечня запланированных президентом США Дональдом Трампом встреч значится Teresa.

Ошибку обнаружила и обратила на нее внимание на своем сайте газета The Guardian, - сообщает ТАСС.

Издание отчасти оправдывает этот казус тем обстоятельством, что имя Тереза в США встречается редко. За океаном оно не входит даже в первую тысячу наиболее популярных женских имен.

Газета предположила, что сотрудников администрации Трампа могли сбить с толку ассоциации с самой известной носительницей этого имени - матерью Терезой, канонизированной Ватиканом. Дело в том, что в ее имени нет буквы «h». Да и классическое написание - все же именно «Teresa», а вариант с «h» характерен для протестантских стран Северной Европы.