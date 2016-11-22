Администрация Трампа не будет настаивать на преследовании Хиллари Клинтон

Советник победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Келлиэнн Конвэй заявила, что новая администрация Белого дома не будет настаивать на продолжении расследований по делу об использовании бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон частного почтового сервера для служебной переписки, а также по делу о деятельности Фонда семьи Клинтон.

- Думаю, что когда избранный президент заявляет еще до церемонии инаугурации о том, что не намерен добиваться продолжения расследования этих обвинений, это служит очень мощным сигналом, определяет тон и содержание на будущее, - цитирует Конвэй ТАСС со ссылкой на телекомпанию MSNBC.

- Если Дональд Трамп может помочь Клинтон залечить раны, то это, видимо, правильно, - добавила советник будущего главы Белого дома.

Это мнение разделяет, в частности, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Он заявил, что данное решение избранного президента США призвано «объединить страну».