Администрация Сочи опровергла обыски в мэрии в связи с задержанием генерала ФСО

Информация о том, что в связи с задержанием генерала ФСО Геннадия Лопырева в мэрии Сочи прошли обыски, не соответствует действительности. Такое заявление сделали в пресс-службе городской администрации.

«Администрация города Сочи опровергает слухи о якобы проводимых обысках и иных следственных действиях в отношении ее сотрудников в рамках данного уголовного дела», – цитирует заявление мэрии РИА «ФедералПресс» со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что генерал Федеральной службы охраны Геннадий Лопырев был задержан по результатам внутренней проверки в подразделениях Службы охраны на Кавказе.

Неофициальные источники утверждали, что генерал был задержан в Сочи, а в его квартире обнаружен миллиард рублей, которые Лопырев мог получить за распределение земельных участков под строительство олимпийских объектов.

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