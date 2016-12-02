Администрация президента РФ готовит Путину список губернаторов на увольнение

Источник в администрации президента РФ сообщил журналистам, что управление по внутренней политике предоставит главе государства доклад об эффективности деятельности губернаторов.

По словам представителя Кремля, в настоящее время «анализируется эффективность губернаторов» на основании ряда «объективных критериев», - сообщает ТАСС.

Таким образом президенту РФ Владимиру Путину будут представлены три списка: в первый войдут главы регионов, которых необходимо заменить, во второй – губернаторы, которых не нужно менять, а в третий – те, по кому решение представляется неочевидным.

- Первый список, думаю, будет небольшой, - предположил источник, уточнив, что списки появятся в начале 2017 года.