Администрация президента РФ готовит Путину список губернаторов на увольнение
Источник в администрации президента РФ сообщил журналистам, что управление по внутренней политике предоставит главе государства доклад об эффективности деятельности губернаторов.
По словам представителя Кремля, в настоящее время «анализируется эффективность губернаторов» на основании ряда «объективных критериев», - сообщает ТАСС.
Таким образом президенту РФ Владимиру Путину будут представлены три списка: в первый войдут главы регионов, которых необходимо заменить, во второй – губернаторы, которых не нужно менять, а в третий – те, по кому решение представляется неочевидным.
- Первый список, думаю, будет небольшой, - предположил источник, уточнив, что списки появятся в начале 2017 года.
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