Администрация США перепутала должности Си Цзиньпина и Синдзо Абэ
Журналисты Белого дома назвали премьер-министра Японии Синдзо Абэ президентом, а председателя Китая Си Цзиньпина - главой Тайваня.
На ошибки сотрудников пресс-службы указала газета Washington Post (WP). После переговоров президента США Дональда Трампа с Си Цзиньпином в рамках саммита G20. Белый дом выпустил пресс-релиз, где председатель Китайской Народной Республики был назван главой Тайваня.
Теперь в США опасаются, что такая ошибка может быть расценена Китаем как оскорбление, тем более что недавно страны договорились о поставке вооружений. После встречи Трампа с Синдзо Абэ Белый дом выпустил еще один пресс-релиз, где глава японского правительства был назван президентом Страны восходящего солнца, пишет «Российская газета» .
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