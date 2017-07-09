Администрация США перепутала должности Си Цзиньпина и Синдзо Абэ

Журналисты Белого дома назвали премьер-министра Японии Синдзо Абэ президентом, а председателя Китая Си Цзиньпина - главой Тайваня.

На ошибки сотрудников пресс-службы указала газета Washington Post (WP). После переговоров президента США Дональда Трампа с Си Цзиньпином в рамках саммита G20. Белый дом выпустил пресс-релиз, где председатель Китайской Народной Республики был назван главой Тайваня.

Теперь в США опасаются, что такая ошибка может быть расценена Китаем как оскорбление, тем более что недавно страны договорились о поставке вооружений. После встречи Трампа с Синдзо Абэ Белый дом выпустил еще один пресс-релиз, где глава японского правительства был назван президентом Страны восходящего солнца, пишет «Российская газета» .