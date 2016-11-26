Администрация Обамы признала итоги президентских выборов в США
Администрация действующего президента США Барака Обамы признала итоги недавних президентских выборов в США.
В заявлении администрации подчеркивается, что результат выборов является изъявлением воли народа. Кроме того, в сообщении подчеркивается, что на итоги выборов не смогли повлиять попытки России вмешаться.
После пересчета голосов в штате Мичиган победителем остался республиканец Дональд Трамп, сообщает The New York Times.
Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. По результатам голосования Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года.
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