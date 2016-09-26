В административном здании Москвы поймали змею

В одном из административных зданий в центре Москвы сотрудники МЧС поймали змею, обнаруженную сотрудницей офиса, об этом сообщает ТАСС.

Змея красного цвета с желтыми полосками была обнаружена в административном здании на улице Покровка. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС поймали змею и передали ее работникам городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В настоящее время устанавливается, каким образом и откуда змея заползла в офисное здание.