В административном здании Москвы поймали змею
В одном из административных зданий в центре Москвы сотрудники МЧС поймали змею, обнаруженную сотрудницей офиса, об этом сообщает ТАСС.
Змея красного цвета с желтыми полосками была обнаружена в административном здании на улице Покровка. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС поймали змею и передали ее работникам городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В настоящее время устанавливается, каким образом и откуда змея заползла в офисное здание.
Следующая новость МО: расследование причин крушения Boeing 777 идет по ложному следу
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии