Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Игр-2014 в Сочи

Фамилия олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой упоминается в докладе Ричарда Макларена среди 28 российских спортсменов, чьи пробы могли быть вскрыты.

Об этом сообщает «Спортфакт» со ссылкой на итальянское издание Gazzetta.it.

Ранее временно отстранены от соревнований были шестеро российских лыжников – Евгений Белов, Александр Легков, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

В пятницу без объявления имен было объявлено об отстранении четырех российских скелетонистов, участвовавших в Олимпиаде-2014.

Также в числе отстраненных итальянское издание называет российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, которая ранее объявила о завершении карьеры.