Абызов ответил на обвинения ФБК

Министр Открытого правительства Михаил Абызов ответил на обвинения Фонда борьбы с коррупцией. Чиновник порекомендовал коллегам из ФБК не тратить время на неконструктивные претензии и внимательнее следить за повесткой дня.

Ранее оппозиционер Леонид Волков и юристы ФБК обратились в суд с иском к Абызову. Они утверждали, что министр отказал им рассмотреть инициативу об отмене "закона Яровой".

В пресс-службе Открытого правительства пояснили, что петиция за отмену "пакета Яровой" не была рассмотрена в срок из-за изменений в составе Госдумы, сообщает «Интерфакс».