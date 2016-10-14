Абызов ответил на обвинения ФБК
Министр Открытого правительства Михаил Абызов ответил на обвинения Фонда борьбы с коррупцией. Чиновник порекомендовал коллегам из ФБК не тратить время на неконструктивные претензии и внимательнее следить за повесткой дня.
Ранее оппозиционер Леонид Волков и юристы ФБК обратились в суд с иском к Абызову. Они утверждали, что министр отказал им рассмотреть инициативу об отмене "закона Яровой".
В пресс-службе Открытого правительства пояснили, что петиция за отмену "пакета Яровой" не была рассмотрена в срок из-за изменений в составе Госдумы, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Националисты прошли по улицам Киева
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии