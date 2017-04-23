Абу-Даби возглавил рейтинг самых безопасных городов мира

Самым безопасным городом в мире названа столица ОАЭ город Абу-Даби.

Рейтинг разработан порталом Numbeo.com, в него вошли 378 городов. Помимо эмиратской столицы, безопасными названы Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Цюрих (Швейцария).

По сведениям издания, безопасным называется город, если уровень преступности в нем ниже 20 баллов. В Абу-Даби этот показатель составляет 14,4 балла. Здесь, по данным полиции за 2015 год, на 100 тысяч жителей пришлось 83,8 преступлений.

Также к городам с низким уровнем преступности отнесли Берн (Швейцария), Гонконг (Китай), Минск. Москва заняла в рейтинге 205-е место. Город набрал 45,32 балла, показав «умеренный уровень преступности». Ниже Москвы оказались Стокгольм, Афины, София, Окленд, Рим, Брюссель, Манчестер, Дублин, а самым опасным признан Каракас, где показатель преступности превышает 80 баллов.