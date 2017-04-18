Аброр Азимов признал участие в теракте в Петербурге
Уроженец Киргизии Аброр Азимов, задержанный накануне в Подмосковье, был одним из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга.
При задержании Азимов подтвердил участие в подготовке теракта, а также признал вину в полном объеме. В ходе задержания у Азимова были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.
По версии следствия, именно он осуществил подготовку террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство в метро, отмечает ТАСС.
Аброр Азимов был зарегистрирован в Селивановском районе Владимирской области.
Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами теракта стали 14 пассажиров, погиб террорист, который привел в действие взрывное устройство, более 50 пострадали.
Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
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