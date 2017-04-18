Аброр Азимов признал участие в теракте в Петербурге

Уроженец Киргизии Аброр Азимов, задержанный накануне в Подмосковье, был одним из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга.

При задержании Азимов подтвердил участие в подготовке теракта, а также признал вину в полном объеме. В ходе задержания у Азимова были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

По версии следствия, именно он осуществил подготовку террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство в метро, отмечает ТАСС.

Аброр Азимов был зарегистрирован в Селивановском районе Владимирской области.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами теракта стали 14 пассажиров, погиб террорист, который привел в действие взрывное устройство, более 50 пострадали.

Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.