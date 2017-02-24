Абрамович начал переговоры с китайцами о продаже акций ФК «Челси»

Единоличный владелец «Челси» - российский олигарх Роман Абрамович – намерен продать китайской инвестиционной компании 20% акций клуба.

По некоторым данным, в случае заключения сделки китайская компания HNA Group выложит около £240 млн за пятую часть пакета акций «Челси», сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

Как отмечает издание, председатель клуба Брюс Бак уже провел два раунда переговоров с представителями китайской компании. По информации газеты, вырученные от сделки средства Роман Абрамович собирается вложить в реконструкцию домашнего стадиона клуба «Стэмфорд Бридж», а также на усиление команды.

В 2003 году Абрамович приобрел «Челси» за £140 млн у предпринимателя Кена Бейтса. После этого у клуба начался самый успешный период в истории. В текущем сезоне клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 60 очков после 25 встреч.