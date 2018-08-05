Абхазия заявила о сокращении помощи от России
Доля российской помощи Абхазии за пять лет снизилась с 75% до 50%. Это стало возможно благодаря росту доходной части бюджета республики.
По словам министра экономики Абхазии Адгура Ардзинбы, к 2016 году доходная часть госбюджета региона увеличилась вдвое.
«Это стало возможным благодаря повышению эффективности налогового и таможенного администрирования, выведению из тени налогооблагаемой базы, оздоровлению сферы налоговых правоотношений», - сообщил он РИА Новости.
В настоящее время за счет финансовой помощи от России формируется около 50% госбюджета. Министр добавил, что Абхазия надеется на достижение приемлемого уровня самофинансирования.
Абхазия заявила о независимости от Грузии в 2008 году.
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