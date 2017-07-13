В Абхазии задержан предполагаемый убийца россиянина

Абхазские правоохранители задержали одного из подозреваемых в убийстве российского туриста.

МВД республики не раскрывает его личность, объясняя это интересами следствия. В настоящее время идет сбор доказательств причастности задержанного к убийству, сообщает РИА «Новости».

Ранее ведомство объявило о вознаграждении в миллион рублей за информацию, способствующую поимке преступников. Позднее сообщалось, что подозреваемые в убийстве установлены.

Россиянин Андрей Кабанов, отдыхавший со соей семьей и друзьями в Гудаутском районе Абхазии был убит 11 июля. На туристов напали двое злоумышленников в масках, вооруженные холодным и огнестрельным оружием. Остальные туристы были похищены преступниками, однако их вскоре освободили. Власти республики выплатили семье погибшего 500 тысяч рублей.