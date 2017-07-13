В Абхазии задержан предполагаемый убийца россиянина

Абхазские правоохранители задержали одного из подозреваемых в убийстве российского туриста.

МВД республики не раскрывает его личность, объясняя это интересами следствия. В настоящее время идет сбор доказательств причастности задержанного к убийству, сообщает РИА «Новости».

Ранее ведомство объявило о вознаграждении в миллион рублей за информацию, способствующую поимке преступников. Позднее сообщалось, что подозреваемые в убийстве установлены.

Россиянин Андрей Кабанов, отдыхавший со соей семьей и друзьями в Гудаутском районе Абхазии был убит 11 июля. На туристов напали двое злоумышленников в масках, вооруженные холодным и огнестрельным оружием. Остальные туристы были похищены преступниками, однако их вскоре освободили. Власти республики выплатили семье погибшего 500 тысяч рублей.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость На портале госуслуг обнаружен вирус

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО