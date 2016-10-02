В Абхазии из СИЗО сбежали трое заключенных

В поселке Дранда Гульрипшского района трое заключенных сбежали из Следственного изолятора. Им удалось совершить побег из-за незакрытых дверей внутри СИЗО и бездействия охраны.

– Оперативная следственная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что в субботу, трое заключенных - Гурам Инапшба, Реваз Угрехелидзе и Бачука Латария, через незапертые наружные двери проникли в административный корпус СИЗО, далее - на второй этаж, где взломали оконную решетку одной из комнат и спустились во внешний двор, – рассказали в МВД Абхазии. Вход пропускного пункта СИЗО по неустановленной причине оказался вне контроля охраны.

МВД Абхазии проводит проверку причастности сотрудников правоохранительных органов к побегу, сообщает "Интерфакс". Начальник СИЗО МВД Геннадий Чхетия отстранен от занимаемой должности.

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