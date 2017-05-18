В Абхазии поймали убийцу российских миротворцев
В Абхазии задержали мужчину, который в 2007 году был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство двоих российских миротворцев.
Глава МВД Абхазии Аслан Кобахия уточнил, что речь идет о Геннадии Блаббе. В 2014 году он совершил побег, когда его этапировали в госпиталь для проведения обследования. Все это время он находился в розыске, передает «Интерфакс».
Преступник был задержан вечером 17 мая в селе Дурипш Гудаутского района.
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