В Абхазии начались выборы в парламент

В Абхазии начались выборы в Народное Собрание. Всего на территории республики открылись 152 избирательных участка.

Выборы в парламент стартовали в 08:00. На участках присутствуют наблюдатели от кандидатов в депутаты и наблюдатели от ЦИК России, Южной Осетии и Нагорного Карабаха.

Срок полномочий действующего парламента истекает в марте 2017 года. Выборы проводятся по одномондатным округам. На 35 мест заявлено 137 кандидатов: 24 из них выдвинуты от четырех политических партий, а 113 - от инициативных групп.

Выборы будут признаны состоявшимися, если явка составит не менее 25%. Для победы каждому кандидату необходимо набрать более половины голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не наберет нужное количество голосов, то в течение двух недель состоится второй тур выборов. В нем будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Официальные итоги выборов должны быть подведены в течение семи дней со дня голосования, сообщает ТАСС.