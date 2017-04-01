В Абхазии до конца 2017 года появится военный городок

В Абхазии будет построен городок для российских военнослужащих, которые приезжают на службу в этот регион. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Сообщается, что «военный «микрорайон» будет состоять из 19 двухэтажных домов на 300 квартир. Расстояние от домов до побережья Черного моря не превышает 1 км». В настоящее время в новом жилом комплексе возведены каркасы зданий, проложены сети водопровода и канализации, выполняются отделочные работы внутри домов.

Квартиры будут оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой. Они войдут в фонд служебного жилья.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона, дома строятся из экологически чистых материалов с использованием энергосберегающих технологий. При строительстве применяется наружное утепление по фасаду зданий.

Известно, что на территории военного городка построят детский сад и школу для детей военнослужащих. Ожидается, что «завершение работ и сдача в эксплуатацию комплекса служебного жилья запланировано осуществить до конца текущего года».