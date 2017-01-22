В Абхазии частично пропало электричество

Из-за аварии на линии электропередач в Абхазии оказалась обесточена большая часть страны. Поломка произошла на высоковольтной линии в Ткварчельском районе.

На месте происшествия работают электрики. Они надеются в скором времени устранить причину инцидента, сообщает "Интерфакс". Ответственой за электроснабжение является компания "Черноморэнерго".

Компания уже оформила заявку на поставку электроэнергии из России на время проведения ремонтных работ.