Абдулатипов объяснил Путину причины массового отравления водой в Дагестане

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что причиной массового отравления жителей питьевой водой стало попадание сточных вод в систему водопровода.

- Около 10 дней шли дожди в Дагестане, прорвало канализацию, попали сточные воды, отсюда и были отравления, — цитирует Абдулатипова РИА «Новости».

По словам главы республики, летальных исходов не зафиксировано, на данный момент в больницах находится 273 человека, в реанимации было двое пациентов, но один из них во вторник уже был переведен в общую палату.

- Непосредственно ситуацию держит на контроле председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Ситуация стабилизируется, — заверил главу государства Абдулатипов.

Он отметил также, что для пресечения подобных ситуаций в дальнейшем необходимы реконструкция и ремонт системы водопровода в республике.

Ранее сообщалось, что в период с 27 октября по 2 ноября в Махачкале из-за отравления водой были госпитализированы около 700 человек.

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