93-летний отец 230 детей от 130 жен скончался в Нигерии

Мусульманский проповедник Альхаджи Мохаммед Абубакар Белло Масаба скончался в Нигерии на 94-м году жизни.

Он прославился ем, что имел 130 жен, которые родили ему 230 детей, - сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Trust.

Когда Массабе было всего 84 года, а жен и детей соответственно 86 и 170, исламский суд потребовал от него избавиться от 82 жен и жить только с четырьмя, как того требует Коран. В ответ проповедник заявил, что в священном писании нет ни одного упоминания про наказание за наличие более чем четырех супруг.