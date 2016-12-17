92-летнего президента Зимбабве выдвинули на новый срок
Правящая партия Зимбабве «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» одобрила выдвижение кандидатуры 92-летнего президента страны Роберта Мугабе на новый срок.
Кандидатура Мугабе получила поддержку всех партийных структур в ходе съезда в городе Масвинго. Сам он призвал однопартийцев прекратить разногласия по поводу его преемника, передает ТАСС.
В качестве других претендентов на пост главы государства называются первый вице-президент Эммерсон Мнангагва и супруга президента Грейс Мугабе, хотя она заявляет, что не нуждается в высокой должности.
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