92-летнего президента Зимбабве выдвинули на новый срок

Правящая партия Зимбабве «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» одобрила выдвижение кандидатуры 92-летнего президента страны Роберта Мугабе на новый срок.

Кандидатура Мугабе получила поддержку всех партийных структур в ходе съезда в городе Масвинго. Сам он призвал однопартийцев прекратить разногласия по поводу его преемника, передает ТАСС.

В качестве других претендентов на пост главы государства называются первый вице-президент Эммерсон Мнангагва и супруга президента Грейс Мугабе, хотя она заявляет, что не нуждается в высокой должности.

Президентские выборы в Зимбабве пройдут в 2018 году