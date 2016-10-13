На 91-м году жизни скончался литератор-лауреат Нобелевской премии Дарио Фо

В возрасте 90 лет сегодня скончался итальянский писатель Дарио Фо. Он был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1997 году.

Примечательно, что именно сегодня в Стокгольме объявят нового лауреата премии по литературе за этот год. Дарио Фо последние месяцы перед смертью страдал от болезни легких, писатель скончался в больнице.

– Италия потеряла одного из великих представителей театра, культуры и общественной жизни. Его сатира, исследования, его работы по сценографии и многогранная художественная деятельности остаются великим наследием для всего мира, – сказал премьер-министр Италии Маттео Ренци.

Дарио Фо был известен широкой публике сатирическими произведениями «Мистерия-буфф» , «Не можешь платить — не плати» и другие. Кроме того, писатель часто критиковал политиков со сцены театра, на радио и ТВ, сообщает "Интерфакс".

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