На 89-ой церемонии «Оскар» выступят Стинг и Джастин Тимберлейк

На 89-ой церемонии вручения премии «Оскар» выступят американский поп-исполнитель Джастин Тимберлейк и британский певец Стинг.

В 2017 году американская академия киноискусств номинировала на награды песню Джастина Тимберлейка «Can`t Stop the Feeling» из мультфильма «Тролли» и композицию Стинга «The Empty Chair», которую певец написал в соавторстве с Джошуа Ральфом к фильму «Джим: История Джеймса Фоули».

Тимберлейк впервые номинируется на премию, а Стинг уже втретий раз выступает в категории «Лучшая песня к фильму».

Для гостей также споют Лин-Мануэль Миранда - автор песни «How Far I'll Go» из анимационного фильма «Моана» (Moana) - , и Джон Ледженд с композицией к мюзиклу «Ла-Ла Ленд», - сообщает ТАСС.

Церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.