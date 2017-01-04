82-летний серийный убийца Чарльз Мэнсон заболел в тюрьме

Серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывающий пожизненное заключение в американском штате Калифорния, госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. 82-летний Мэнсон переведен в больницу Бейкерсфилда, расположенную неподалеку от исправительного учреждения.

Чарльз Мэнсон - один из наиболее одиозных преступников XX века. В течение лета 1969 года он и три сообщницы, состоявшие в его коммуне "Семья", зверски убили семерых человек. В их числе были жена режиссера Романа Полански и актриса Шэрон Тейт, находившаяся на девятом месяце беременности.

Хотя Мэнсон не был непосредственным исполнителем убийств, он был признан виновным в их организации и приговорен к смертной казни. Однако в 1972 году, после введения в штате Калифорния моратория на высшую меру наказания, приговор ему был заменен пожизненным заключением с возможностью условно-досрочного освобождения, пишет ТАСС.

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