80-летний Берлускони получил травму головы после падения в доме

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони упал в доме, находясь в курортном городе Портофино, и получил травму головы.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на итальянское информагентство Ansa, инцидент случился в ночь на 29 апреля. 80-летний Берлускони споткнулся о ковер, упал и расшиб голову.

Лечаший врач экс-премьер-министра Альберто Дзангрилло пояснил, что политик получил незначительную травму. Он сказал: «Ничего серьезного, это ерунда». После случившегося было принято решении о возвращении Берлускони в Милан. В одной из частных клиник ему наложили три шва.

Избежать травм итальянскому политическому деятелю мог помочь личный талисман - рамка с фрагментом воздушного шара, на котором росийский путешественник Федор Конюхов совершил кругосветный полет в 2016 году, обогнув земной шар за рекордные 11 дней. За время полета Конюхов ни разу не испытал проблем со здоровьем, а значит, сувенир сможет стать личным оберегом для каждого, кто его приобретет.

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