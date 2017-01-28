На 78-м году жизни скончался актер Джон Херт
Британский актер Джон Херт ушел из жизни в возрасте 77 лет. Культурный деятель известен широкой публике по роли в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти».
В 2015 году у Херта диагностировали рак поджелудочной железы. Однако СМИ сообщали, что актеру удалось победить болезнь, сообщает РГ.
В фильмах о Гарри Поттере Херт исполнил роль владельца магазина волшебных палочек мистера Олливандера. Актер являлся лауреатом премии "Золотой глобус". Кроме того, в 2015 году Херт был удостоен рыцарского титула.
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