74-летний американец в одиночку протестует против Трампа

Житель США Гейл Маккрэй ежедневно устраивает одиночные пикет против президента Дональда трампа.

По словам очевидцев, акции длятся минимум два часа. Мужчина демонстрирует прохожим плакат, на котором написано: «Трамп. Этот парень все делает не так», сообщает издание The Independent.

Сам Маккрэй время от времени публикует фото, сделанные в процессе акции в соцсети. Интернет-пользователи решили поддержать его и фотографируются с аналогичными плакатами. При этом часть из них выглядят как двойники Маккрэя.

Ориентируясь на даты снимков, опубликованных пикетчиком, издание пришло к выводу, что свою акцию протеста он начал еще в феврале.