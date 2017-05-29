74-летний американец в одиночку протестует против Трампа
Житель США Гейл Маккрэй ежедневно устраивает одиночные пикет против президента Дональда трампа.
По словам очевидцев, акции длятся минимум два часа. Мужчина демонстрирует прохожим плакат, на котором написано: «Трамп. Этот парень все делает не так», сообщает издание The Independent.
Сам Маккрэй время от времени публикует фото, сделанные в процессе акции в соцсети. Интернет-пользователи решили поддержать его и фотографируются с аналогичными плакатами. При этом часть из них выглядят как двойники Маккрэя.
Ориентируясь на даты снимков, опубликованных пикетчиком, издание пришло к выводу, что свою акцию протеста он начал еще в феврале.
Следующая новость Патриарх Кирилл сравнил однополые браки с фашизмом
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии