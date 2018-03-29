3D-принтеры будут печатать водой
Ученые из США создали технологию, позволяющую 3D-принтерам печатать устойчивые трехмерные структуры с помощью воды.
Основой материала для печати является минеральное масло и гидрофобные полимеры.
В ходе экспериментов специалисты установили, что водяные структуры в минеральном масле прекрасно сохраняют форму, а также легко восстанавливаются при деформации.
На данный момент ученым удалось напечатать фигуры диаметром менее миллиметра при длине больше метра, сообщает «Федерал пресс».
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