3D-принтеры будут печатать водой

Ученые из США создали технологию, позволяющую 3D-принтерам печатать устойчивые трехмерные структуры с помощью воды.

Основой материала для печати является минеральное масло и гидрофобные полимеры.

В ходе экспериментов специалисты установили, что водяные структуры в минеральном масле прекрасно сохраняют форму, а также легко восстанавливаются при деформации.

На данный момент ученым удалось напечатать фигуры диаметром менее миллиметра при длине больше метра, сообщает «Федерал пресс».