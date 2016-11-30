34-летний Орешкин стал самым молодым министром в правительстве Медведева
Новый глава Министерства экономразвития России Максим Орешкин стал самым молодым министром федерального правительства: в настоящее время ему 34 года.
Орешкин родился в 1982 году, как и министр связи Николай Никифоров, однако последний почти на месяц старше (21 июля и 24 июня соответственно), - сообщает РИА «ФедералПресс».
Средний возраст членов Кабинета министров составляет около 51 года, самым старшим из них является министр иностранных дел Сергей Лавров, родившийся 21 марта 1950 года. Председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в настоящее время 51 год, он родился 14 сентября 1965 года.
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