28-летняя модель из Барнаула погибла в парке аттракционов в Китае
Марина Яблочкина из Барнаула, работавшая в шоу-балете, погибла в Китае, катаясь на картинге в парке аттракционов.
Россиянка, за день до этого отметившая 28-летие, врезалась в стену и мгновенно потеряла сознание. Как потом выяснилось, у нее был сломан шейный позвонок. Вероятно, ее можно было бы спасти, но она скончалась из-за неправильных действий помощников.
Вместо того чтобы уложить Марину и не трогать до приезда медиков, ее пытались усадить и придать вертикальное положение, - сообщает Лайф со ссылкой на сестру погибшей Светлану Яблочкину.
Марина — уроженка Барнаула, но в Китае работала уже шестой год. Выпускница Алтайской академии культуры и искусств работала в шоу-балете одного из клубов Китая. В будущем планировала вернуться на родину.
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