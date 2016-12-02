23-летняя начальник департамента Минюста Украины уволена из-за скандала в СМИ

Временно исполнявшая обязанности руководителя департамента люстрации Министерства юстиции Украины 23-летняя Анна Калинчук уволена в связи со скандалом в СМИ. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Анна Онищенко.

«Анна Калинчук не исполняет обязанности директора департамента, поскольку я категорически против назначения лица, в отношении которого возникла столь негативная реакция общества», - цитирует ТАСС запись, сделанную Онищенко в социальной сети Facebook.

По словам заместителя министра, куратором департамента назначен Сергей Петухов.

«Для занятия вакантной должности директора департамента люстрации в соответствии с действующим законодательством объявлен конкурс», - добавила Онищенко.

Анна Калинчук родилась в Бориславе Львовской области. После вуза работала в адвокатской компании, а также занимала должность помощницы экс-директора департамента люстрации Татьяны Козаченко. Ключевым пунктом общественной критик стало отсутствие у Калинчук минимального опыта работы на подобных должностях.

В последнее время на Украине все чаще на ведущие государственные должности назначают молодых специалистов без опыта соответствующей работы. Так, 26 ноября новым заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасия Деева. В октябре 2015 года главой Одесской таможни стала теперь уже уволенная 26-летняя Юлия Марушевская - педагог по образованию, бывшая модель и активистка «евромайдана».